Kısır tarifi

Malzemeler:

4 çay bardağı köftelik ince bulgur

3 su bardağı kaynar su

1,5 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

1 baş kuru soğan

2 su bardağı zeytinyağı

3 diş sarımsak

1/2 demet dereotu, marul, taze soğan, nane, roka, tere, maydanoz (zevke göre yeşillik çeşitlendirilebilir)

2 adet domates

3 adet orta boy salatalık

1/4 mor lahana

Limon ve nar ekşisi

1 adet yeşil ve kırmızı kapya biber

Kimyon, kırmızı toz biber, karabiber, tuz, kuru nane



Hazırlanışı:

Bulguru kaynar suda ıslatın. Tencerenin kapağını kapatıp 30 dakika şişmeye bırakın. Diğer tarafta tüm yeşillikleri ince ince kıyın. Kuru soğan ve sarımsağı ufak ufak doğradıktan sonra tavada hafif pembeleşene kadar kavurun. Salça ve kavrulmuş soğanları bulgura ekleyip, bulgur diri ve sert kalmayıncaya kadar yoğurun. Damak zevkinize göre baharatını ayarlayıp karıştırın. Nar ekşisi ve limon ile yeşillik karışımını harmanlayıp bulgur ile karıştırın.