Tezgahlara veda etmeden bolca tüketin.

Malzemeler

1 kg tekir

Marine sosu için

1 çay bardağı zeytinyağı

4 diş sarımsak

Kimyon

1 çay kaşığı kişniş

Kızartmak için

2 su bardağı mısır unu

İsot

Tuz

Karabiber

Zeytinyağı

Servis için

Frenk soğanı



Hazırlanışı

Marine sosu için zeytinyağı, ezdiğiniz sarımsak, kimyon ve kişnişi bir kasede karıştırın. Balıkları yayvan bir kaba alın ve üzerlerine bir fırça yardımıyla hazırladığınız marine sosundan sürüp buzdolabında 15-20 dakika dinlendirin. Ayrı bir yayvan kapta mısır unu, isot, tuz ve karabiberi karıştırın. Marine olan balıkları mısır unlu karışıma bulayın. Fazla ununu silkeleyip kızgın yağda kızartın. Kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını çektirin. Frenk soğanlarını bir servis tabağına alın. Balıkları üzerine yerleştirip sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.