Kıymalı girit kabağı dolması
5 kişilik
Malzemeler
10 adet Girit kabağı (Kıbrıs kabağı veya yayla kabağı olarak da geçiyor)
100 -150 gr kıyma
2 çay bardağı pirinç
1 adet soğan
½ tatlı kaşığı domates salçası
½ tatlı kaşığı biber salçası
Tuz
Karabiber, pul biber
Suyu İçin
1 tatlı kaşığı sumak
½ yemek kaşığı salça
1- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
Tuz
Hazırlanışı
Soğanları minik küpler halinde doğrayın, bir
kaba alın. Üzerine yıkanıp süzülmüş pirinci,
kıymayı, salçaları, tuzu ve baharatları
ekleyip güzelce karıştırın. Yıkadığınız
kabakları soyabilirsiniz. Tepe kısımlarını
kesin, içlerini oyun. Tuz serpin. Bıçakla
kabakların altlarını delin. Kabakların içini
hazırlamış olduğunuz kıymalı- pirinçli
içle üstten 1 cm boşluk kalacak şekilde
doldurun. Arada boşluk kalmayacak şekilde
bir tencereye dizin. Dolmaların üzerine
birer dilim domates koyun. Bir kâseye1 tatlı
kaşığı salçayı alın. Üzerine tuzu, sıvı yağı
ve bir miktar da su ekleyip salçayı ezin ve
tencereye dökün. Salçalı suyun dolmaların
yarısına kadar gelmesi gerekiyor. Salçalı
suya biraz sıcak su ilavesi yaparak bu
seviyeye gelmesini sağlayın. Dolmalar
kaynamaya başlayınca ocağın altını
azaltın, kısık ateşte pişirin.