Kıymalı girit kabağı dolması

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5 kişilik

Malzemeler

10 adet Girit kabağı (Kıbrıs kabağı veya yayla kabağı olarak da geçiyor)

100 -150 gr kıyma

2 çay bardağı pirinç

1 adet soğan

½ tatlı kaşığı domates salçası

½ tatlı kaşığı biber salçası

Tuz

Karabiber, pul biber



Suyu İçin

1 tatlı kaşığı sumak

½ yemek kaşığı salça

1- 2 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz



Hazırlanışı

Soğanları minik küpler halinde doğrayın, bir kaba alın. Üzerine yıkanıp süzülmüş pirinci, kıymayı, salçaları, tuzu ve baharatları ekleyip güzelce karıştırın. Yıkadığınız kabakları soyabilirsiniz. Tepe kısımlarını kesin, içlerini oyun. Tuz serpin. Bıçakla kabakların altlarını delin. Kabakların içini hazırlamış olduğunuz kıymalı- pirinçli içle üstten 1 cm boşluk kalacak şekilde doldurun. Arada boşluk kalmayacak şekilde bir tencereye dizin. Dolmaların üzerine birer dilim domates koyun. Bir kâseye1 tatlı kaşığı salçayı alın. Üzerine tuzu, sıvı yağı ve bir miktar da su ekleyip salçayı ezin ve tencereye dökün. Salçalı suyun dolmaların yarısına kadar gelmesi gerekiyor. Salçalı suya biraz sıcak su ilavesi yaparak bu seviyeye gelmesini sağlayın. Dolmalar kaynamaya başlayınca ocağın altını azaltın, kısık ateşte pişirin.