Kıymalı karnabahar

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Kıymalı karnabahar yemeği nasıl yapılır?

4 kişilik -

Malzemeler

500 gr karnabahar

150 gr kıyma

1 orta boy soğan

1 diş sarımsak

1 orta boy havuç

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

Tuz

Karabiber

2.5-3 su bardağı su



Hazırlanışı

Karnabaharı küçük çiçeklere ayırıp yıkayın ve süzün. Soğanı ve sarımsağı kıyın. Havucu soyup halka şeklinde dilimleyin. Zeytinyağını tencereye alın. Soğanı, sarımsağı ilave edip kavurun. Kıymayı ilave edip suyunu çekene kadar kavurun ve salçayı ekleyin. Doğradığınız havucu, karnabaharları ve suyu ilave edin. Tuz ve biber ile tatlandırın. Kapağı kapalı olarak kısık ateşte karnabaharlar yumuşayıncaya kadar pişirin. Sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.