Kıymalı pratik tantuni dürüm tarifi

Malzemeler:

4 lavaş ekmeği

Kıymalı harç için

2 soğan

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı tereyağı

500 g dana kıyma

3 sivri biber

2 domates

Tuz

Karabiber

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı sumak



Hazırlanışı:

Yemeklik doğradığınız soğanı ve ezdiğiniz sarımsağı tereyağında pembeleşinceye kadar kavurun. Kıymayı ekleyin ve rengi dönünceye kadar kavurmaya devam edin. İnce doğradığınız sivri biberler ve küp doğradığınız domatesleri ilave edin. Tuz ve baharatlarla tatlandırıp domatesler suyunu çekene kadar pişirin. Lavaş ekmekleri tavada hafif ısıtın. Pişen kıymalı harcı üzerlerine paylaştırın. Kıymalı harcın dibinde kalan suyu harcın üzerine gezdirin. Dürüm şekilde sarıp sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.