menu

close

menu

close

menu

close

Kıymalı pratik tantuni dürüm

Kıymalı pratik tantuni dürüm tarifi

Malzemeler:
4 lavaş ekmeği
Kıymalı harç için
2 soğan
2 diş sarımsak
2 yemek kaşığı tereyağı
500 g dana kıyma
3 sivri biber
2 domates
Tuz
Karabiber
1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
1 tatlı kaşığı kimyon
1 tatlı kaşığı sumak

Hazırlanışı:
Yemeklik doğradığınız soğanı ve ezdiğiniz sarımsağı tereyağında pembeleşinceye kadar kavurun. Kıymayı ekleyin ve rengi dönünceye kadar kavurmaya devam edin. İnce doğradığınız sivri biberler ve küp doğradığınız domatesleri ilave edin. Tuz ve baharatlarla tatlandırıp domatesler suyunu çekene kadar pişirin. Lavaş ekmekleri tavada hafif ısıtın. Pişen kıymalı harcı üzerlerine paylaştırın. Kıymalı harcın dibinde kalan suyu harcın üzerine gezdirin. Dürüm şekilde sarıp sıcak servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Levrekli kuzukulağı salatası
Pancarlı portakal salatası
Kavanozda salata
Mantar dolması
Miti köfteli patates salatası
Safranlı balkabağı çorbası
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Levrekli kuzukulağı salatası
Pancarlı portakal salatası
Kavanozda salata
Mantar dolması
Miti köfteli patates salatası
Safranlı balkabağı çorbası

En çok okunanlar

Son Eklenenler