Kıymalı rulo börek tarifi

Malzemeler:

3 yufka

400 g kıyma

2 kuru soğan

1 kırmızı kapya biber

Tuz

Karabiber

Kimyon

Sosu için

1 yumurta

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı süt

3 yemek kaşığı yoğurt

Tuz



Hazırlanışı:

Sos için yumurta, sıvı yağ, süt, yoğurt ve tuzu karıştırın. Ardından kıyma, soğan, biber ve baharatları karıştırma kabında harmanlayın. Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine 1 adet yufkayı serin. Kenarda kalan fazla kısımları içeri katlayın. Hazırladığınız sosu üzerine gezdirin. İkinci ve üçüncü katları da aynı şekilde tamamlayın. Son yufkanın üzerine, hazırladığınız kıymalı karışımı yayın. Böreği, önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Piştikten sonra üzerini temiz bir bezle örtün ve 15 dakika kadar bekletin. Böreği rulo haline getirerek servis yapın.



*Lezzet dergisinden alınmıştır.