Kıymalı rulo börek tarifi
Malzemeler:
3 yufka
400 g kıyma
2 kuru soğan
1 kırmızı kapya biber
Tuz
Karabiber
Kimyon
Sosu için
1 yumurta
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı süt
3 yemek kaşığı yoğurt
Tuz
Hazırlanışı:
Sos için yumurta, sıvı yağ, süt, yoğurt ve tuzu karıştırın. Ardından kıyma, soğan, biber ve baharatları karıştırma kabında harmanlayın. Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine 1 adet yufkayı serin. Kenarda kalan fazla kısımları içeri katlayın. Hazırladığınız sosu üzerine gezdirin. İkinci ve üçüncü katları da aynı şekilde tamamlayın. Son yufkanın üzerine, hazırladığınız kıymalı karışımı yayın. Böreği, önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Piştikten sonra üzerini temiz bir bezle örtün ve 15 dakika kadar bekletin. Böreği rulo haline getirerek servis yapın.
*Lezzet dergisinden alınmıştır.