Köfteli kağıt kebabı

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Sunumu şık, lezzeti efsane bir öneri!

4 kişilik -

Malzemeler

300 g kıyma

200 g iç bezelye

1 patates

1 havuç

1 soğan

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Kırmızı pul biber

Kekik



Hazırlanışı

Patates ve havucu küp şeklinde doğrayın. Kıyma, rendelenmiş soğan, tuz ve baharatı karıştırıp köfte harcını yoğurun. Küçük top şeklinde köfteler yuvarlayın. Büyük bir kaseye patates, havuç, bezelye, tuz, baharat ve yağı alıp harmanlayın. Yağlı kağıttan dosya kağıdı büyüklüğünde 6 tane kağıt kesin. Kağıdın ortasına garnitürü yerleştirin. Üzerlerine köfteleri paylaştırın. Yağlı kağıtları bohça şeklinde katlayın ve ters çevirip tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında pişirin. Sıcak servis yapın.



* Lezzet dergsinden alınmıştır.