Köfteli kağıt kebabı
Sunumu şık, lezzeti efsane bir öneri!
4 kişilik
-
Malzemeler
300 g kıyma
200 g iç bezelye
1 patates
1 havuç
1 soğan
1 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz
Karabiber
Kırmızı pul biber
Kekik
Hazırlanışı
Patates ve havucu küp şeklinde doğrayın. Kıyma, rendelenmiş soğan, tuz ve baharatı karıştırıp köfte harcını yoğurun. Küçük top şeklinde köfteler yuvarlayın. Büyük bir kaseye patates, havuç, bezelye, tuz, baharat ve yağı alıp harmanlayın. Yağlı kağıttan dosya kağıdı büyüklüğünde 6 tane kağıt kesin. Kağıdın ortasına garnitürü yerleştirin. Üzerlerine köfteleri paylaştırın. Yağlı kağıtları bohça şeklinde katlayın ve ters çevirip tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında pişirin. Sıcak servis yapın.
* Lezzet dergsinden alınmıştır.