Köfteli kırmızı sebze çorbası tarifi

Prodüksiyon: Aytaç Özkardaş Gozzi

Fotoğraf: Ozan Kutsal



Malzemeler

250 g kıyma

1 bardak bulgur

1 yemek kaşığı tereyağı

4 domates

2 orta boy havuç

3 iri kırmızı biber

1 yemek kaşığı tatlı biber salçası

Tuz, karabiber

Hazırlanışı:

Bulgur ile kıymayı tuz ve karabiber ekleyerek iyice yoğurun. Ardından elinizle küçük misket şeklinde köfteler hazırlayın. Kırmızı biberlere çizik atın, domatesleri dörde bölün. Önceden 200°C’ye ısıttığınız fırında biberleri ve domatesleri közleyin. Havuçları yuvarlak doğrayın ve teyerayağında soteleyin. Ardından közlemiş olduğunuz biber ve domatesleri ekleyin. 3 bardak kaynar su ekleyin ve yarım bardak suda biber salçasını eritip içine ilave edin. Çorbanızın içerisine köfteleri de ekleyip kısık ateşte pişirin. Tuz, karabiber ile çeşnilendirip servis edin.



* EvBahçe dergisinden alınmıştır.



















