Köfteli kırmızı sebze çorbası tarifi

Köfteli kırmızı sebze çorbası tarifi
Prodüksiyon: Aytaç Özkardaş Gozzi
Fotoğraf: Ozan Kutsal
Malzemeler
250 g kıyma
1 bardak bulgur
1 yemek kaşığı tereyağı
4 domates
2 orta boy havuç
3 iri kırmızı biber
1 yemek kaşığı tatlı biber salçası
Tuz, karabiber
Hazırlanışı:
Bulgur ile kıymayı tuz ve karabiber ekleyerek iyice yoğurun. Ardından elinizle küçük misket şeklinde köfteler hazırlayın. Kırmızı biberlere çizik atın, domatesleri dörde bölün. Önceden 200°C’ye ısıttığınız fırında biberleri ve domatesleri közleyin. Havuçları yuvarlak doğrayın ve teyerayağında soteleyin. Ardından közlemiş olduğunuz biber ve domatesleri ekleyin. 3 bardak kaynar su ekleyin ve yarım bardak suda biber salçasını eritip içine ilave edin. Çorbanızın içerisine köfteleri de ekleyip kısık ateşte pişirin. Tuz, karabiber ile çeşnilendirip servis edin.
* EvBahçe dergisinden alınmıştır.