Köfteli makarna tarifi
Malzemeler:
Köftesi için
1 kg kıyma
1 soğan
Yarım su bardağı un
Tuz
Karabiber
Kimyon
Domatesli makarnası için
2 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı biber salçası
Yarım paket boncuk makarna
Tuz
1 su bardağı rendelenmiş domates
Kızartmak için
Tereyağı
Üzeri için
Rendelenmiş kaşar peyniri
Hazırlanışı:
Köftesi için kıymayı geniş bir karıştırma kabına alın. Rendelediğiniz soğan, un, tuz ve baharatları ilave edip yoğurun. Harçtan iri yuvarlak köfteler yapın ve tereyağında kızartın. Kağıt havlu üzerine alıp fazla yağını çektirin. Makarnayı haşlamak için geniş bir tencerede su kaynatın. Salçalar ve tuzu ilave edip bir taşım daha kaynatın. Makarnayı ilave edin ve haﬁf diri kalacak şekilde haşlayın. Suyundan iki su bardağı kadar ayırıp makarnayı süzün ve bir kenara alın. Ayırdığınız salçalı makarna suyuna rendelenmiş domatesi ilave edip karıştırın ve dikdörtgen bir fırın kabına alın. Makarna ve köfteleri ilave edip rendelenmiş kaşar peynirini serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında peynir eriyene kadar yaklaşık 8-10 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.