Köfteli makarna tarifi

Malzemeler:

Köftesi için

1 kg kıyma

1 soğan

Yarım su bardağı un

Tuz

Karabiber

Kimyon

Domatesli makarnası için

2 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

Yarım paket boncuk makarna

Tuz

1 su bardağı rendelenmiş domates

Kızartmak için

Tereyağı

Üzeri için

Rendelenmiş kaşar peyniri



Hazırlanışı:

Köftesi için kıymayı geniş bir karıştırma kabına alın. Rendelediğiniz soğan, un, tuz ve baharatları ilave edip yoğurun. Harçtan iri yuvarlak köfteler yapın ve tereyağında kızartın. Kağıt havlu üzerine alıp fazla yağını çektirin. Makarnayı haşlamak için geniş bir tencerede su kaynatın. Salçalar ve tuzu ilave edip bir taşım daha kaynatın. Makarnayı ilave edin ve haﬁf diri kalacak şekilde haşlayın. Suyundan iki su bardağı kadar ayırıp makarnayı süzün ve bir kenara alın. Ayırdığınız salçalı makarna suyuna rendelenmiş domatesi ilave edip karıştırın ve dikdörtgen bir fırın kabına alın. Makarna ve köfteleri ilave edip rendelenmiş kaşar peynirini serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında peynir eriyene kadar yaklaşık 8-10 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.





* Lezzet dergisinden alınmıştır.