Köfteli patlıcan dizme tarifi

Malzemeler:

5-6 patlıcan

2 domates

2 dolmalık yeşil biber

Kızartmak için:

Ayçiçek yağı

Köfte için:

500 g kıyma

1 soğan

1 yumurta

1 tutam karabiber

1 tutam kimyon

1 tutam yenibahar

2 dilim bayat ekmek içi

Tuz

Üzeri için:

2 yemek kaşığı salça

1 çay bardağı zeytinyağı

Tuz

3 su bardağı sıcak su



Hazırlanışı:

Patlıcanların kabuklarını alacalı soyun. 3 cm kalınlığında doğrayıp tuzlu suda 15-20 dakika bekletin. Yıkayıp süzün ve kızgın yağda kızartın. Köfte için, soğanı rendeleyin. Tüm malzemeyi bir yoğurma kabına alıp iyice yoğurun. Harçtan yumurta büyüklüğünde parçalar koparın ve yuvarlayın. Üzerlerine hafifçe bastırın. Fırın tepsisine bir patlıcan bir köfte şeklinde dizin. Domatesleri, dolmalık biberleri elma dilimi şeklinde kesip patlıcanların üzerine yerleştirin. Zeytinyağı ve salçayı tavada 1-2 dakika kavurun. Sıcak su ilave edip kaynatın. Sosu tepsideki malzemelerin üzerine gezdirin. 175 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.