Körili kroket tarifi

Malzemeler:

2 patates

1 tavuk göğüs eti

2 tatlı kaşığı köri

2 yemek kaşığı galeta unu

2 yemek kaşığı un

1 yumurta

2 yemek kaşığı soğuk su

Tuz

Karabiber

Bulamak için

Galeta unu

Kızartmak için

Ayçiçeği yağı



Hazırlanışı:

Patatesleri haşlayıp ezerek püre haline getirin ve soğumaya bırakın. Tavuk etini haşlayıp soğuduktan sonra didikleyin. Bir kasede un, tuz ve karabiberi harmanlayın. Ayrı bir kapta yumurta ve suyu çırpın. Düz bir tabağa galeta ununu alın. Patates, köri, galeta unu ve tavuk etlerini karıştırıp yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp şekil verin. Önce una, sonra yumurtaya son olarak galeta ununa bulayarak kızgın yağda altın rengi alıncaya kadar kızartın. Sıcak ya da ılık servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

