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Körpe enginar salatası

Körpe enginar salatası tarifi

Malzemeler:
4 adet körpe enginar
4 kase maskolin yeşilliği
1 kase doğranmış kapya biber
3 adet salatalık
1,5 su bardağı kiraz domates
2 adet narın taneleri
1 fincan zeytinyağı
1 adet limonun suyu
1 fincan fesleğen ezmesi
1 çay bardağı parmesan peyniri
1 fincan kavrulmuş çam fıstığı

Hazırlanışı:
Körpe enginarı hafif haşlayıp soğutun ve ikiye bölün. Salatalık, kaypa biberi doğrayın. Yeşilliklerle birlikte salatalık, biber, domates ve nar tanelerini karıştırın ve tabağa alın. Enginarları da tabağa yerleştirin. Zeytinyağı, limon suyu ve fesleğen ezmesini bir kapta çırpıp salatanın üzerinde gezdirin. Tuz, karabiber ile tatlandırın. Toz permasan ve çam fıstığı serpiştirerek servise hazır hale getirin.

* Formsante dergisinden alınmıştır.

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