Besleyici ve şifa kaynağı bir kase çorba ile içinizi ısıtın!

Prodüksiyon: Aytaç Özkardaş Gozzi

Fotoğraf: Ozan Kutsal

Malzemeler

300 g yer elması

2 büyük baş sarımsak

1 yemek kaşığı toz şeker

1.5 bardak süt

1.5 bardak su

Defne yaprağı



Hazırlanışı:Yer elmalarını soyun ve eşit büyüklükte doğrayın. Baş sarımsağı kabuğunu soymadan enlemesine ikiye bölün ve üzerine şeker serpin. Önceden 200°C’ye ısıttığınız fırında karamelize oluncaya dek közleyin. Bir tencereye su, süt ve yer elmasını ekleyin. İçine defne yaprağı ekleyerek ağır ateşte yer elmaları yumuşayıncaya dek pişirin. Közlenen sarımsakları kabuklarından sıkarak çorbaya ekleyin. Küçük diş sarımsaklar çabuk sertleşebilir, çorba içerisinde tekrar yumuşayacaklar. Son olarak çorbanıza bir bardak su ilave ederek 5 dakika daha pişirin ve el blender’ı yardımı ile pürüzsüz hale getirin.

* EvBahçe dergisinden alınmıştır.



