Közlenmiş kırmızıbiber çorbası

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Sıcacık bir çorba iyi gider!

- kişilik -

Malzemeler

5 salçalık kırmızıbiber

2 domates

1 soğan

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı un

45 gr tereyağı

2-3 yemek kaşığı zeytinyağı

4-5 su bardağı sıcak su

Tuz

Karabiber

Üzeri için

Nane

Kırmızı pul biber

Tereyağı



Hazırlanışı

Kırmızıbiberleri fırında veya tavada közleyin. Kabuklarını soyun ve doğrayın. İnce doğradığınız soğanı tereyağı ve zeytinyağı eklediğiniz tencerede pembeleşinceye kadar kavurun. üzerine unu ilave ederek çiğ kokusu gidene kadar kavurmaya devam edin. Rendelediğiniz domates ve sarımsakları da ekleyerek kaynayıncaya kadar pişirin. Közlenmiş kırmızıbiberleri ve sıcak suyu ilave ederek yumuşayıncaya kadar pişirin. çorbayı blender’la ezin. Tuz ve karabiberi ilave edin ve karıştırın. Üzerine tereyağında kızdırılmış nane ve kırmızı pul biber ekleyin.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.