Közlenmiş patlıcan salatası

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Közlenmiş patlıcan salatası tarifi

4 kişilik -

Malzemeler

4 patlıcan

3 diş sarımsak

1 limon

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

3-4 dal maydanoz



Hazırlanışı

Patlıcanları yıkayıp kabuklarını soymadan çatalla birkaç yerinden delin. Patlıcanları yağlı kağıt serili bir tepsiye alarak fırında közleyin. Soğuyan patlıcanların kabuklarını soyup ufak parçalara kesin ve bir kaba alın. üzerine rendelenmiş sarımsak, zeytinyağı ve limon suyu ilave edip karıştırın. Üzerini maydanoz yapraklarıyla süsleyerek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

