Közlenmiş patlıcandan karnıyarık
3 kişilik
Malzemeler
6 adet patlıcan
300 gr kıyma
1 adet soğan
4-5 adet sivri biber
2- 3 adet domates
2 diş sarımsak
1 yemek kaşığı domates salçası
Tuz, karabiber, pul biber
Üzerini süslemek için
Domates ve sivri biber Salçalı Sos İçin
1 yemek kaşığı domates salçası
1 su bardağı su
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Hazırlanışı
Kıymayı kavurun. İçine blenderdan
geçirilmiş soğanı ve sarımsağı ekleyin,
soğanlar ölene kadar kavurun. İnce kıyılmış
sivri biberi ekleyin. Biberler kavrulduktan
sonra küp küp doğranmış domatesleri
ve domates salçasını ekleyin. Tuzunu ve
baharatını ekleyip iyice kavurun, ocaktan
alıp soğumaya bırakın. Patlıcanları yıkayın,
sonra ocak üzerinde çok yumuşatmadan,
ancak közlenmemiş yeri kalmayana kadar
közleyin. Közlediğiniz patlıcanları soğuk
su dolu bir kaba alın ve 5 dakika kadar
bekletin. Patlıcanların kabuklarını soyun, fırın
tepsisine dizin. Patlıcanların üzerini dikey
olarak yarın. Bir maşa yardımıyla içini açın,
kararmaması için 3- 4 damla limon suyu
sıkıp hafif tuzlayın, kıymalı harçla doldurun.
Bütün patlıcanlar doldurulduktan sonra
üzerini dilimlenmiş domates ve sivri biberle
süsleyin. Bir kasede su, salça ve tuzu
karıştırarak patlıcanların üzerine gezdirin,
200 derecelik fırında pişirin.