Közlenmiş patlıcandan karnıyarık

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3 kişilik

Malzemeler

6 adet patlıcan

300 gr kıyma

1 adet soğan

4-5 adet sivri biber

2- 3 adet domates

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

Tuz, karabiber, pul biber



Üzerini süslemek için

Domates ve sivri biber Salçalı Sos İçin

1 yemek kaşığı domates salçası

1 su bardağı su

2 yemek kaşığı zeytinyağı



Hazırlanışı

Kıymayı kavurun. İçine blenderdan geçirilmiş soğanı ve sarımsağı ekleyin, soğanlar ölene kadar kavurun. İnce kıyılmış sivri biberi ekleyin. Biberler kavrulduktan sonra küp küp doğranmış domatesleri ve domates salçasını ekleyin. Tuzunu ve baharatını ekleyip iyice kavurun, ocaktan alıp soğumaya bırakın. Patlıcanları yıkayın, sonra ocak üzerinde çok yumuşatmadan, ancak közlenmemiş yeri kalmayana kadar közleyin. Közlediğiniz patlıcanları soğuk su dolu bir kaba alın ve 5 dakika kadar bekletin. Patlıcanların kabuklarını soyun, fırın tepsisine dizin. Patlıcanların üzerini dikey olarak yarın. Bir maşa yardımıyla içini açın, kararmaması için 3- 4 damla limon suyu sıkıp hafif tuzlayın, kıymalı harçla doldurun. Bütün patlıcanlar doldurulduktan sonra üzerini dilimlenmiş domates ve sivri biberle süsleyin. Bir kasede su, salça ve tuzu karıştırarak patlıcanların üzerine gezdirin, 200 derecelik fırında pişirin.