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Kremalı ceviz çorbası

Kremalı ceviz çorbası tarifi

Malzemeler
• 4-5 su bardağı tavuk suyu
• 1 diş sarımsak
• 1 dal taze soğan
• 1 su bardağı doğranmış ceviz
• Yarım çay kaşığı rendelenmiş muskat
Kreması için:
• 2 yemek kaşığı tereyağı
• 2 yemek kaşığı un
• 1 çay bardağı krema
• 1 çay kaşığı rendelenmiş muskat cevizi
Üzeri için:
• 1-2 dal taze kişniş
• İri çekilmiş ceviz içi

Hazırlanışı:
1- Tavuk suyunu tencereye alın. İnce kıydığınız sarımsak, taze soğan ve cevizi ilave edip kaynatın. Kaynadıktan sonra altını kısıp 10 dakika daha pişirin ve ocaktan alın. Çorbanın kapağını kapatıp 10 dakika dinlendirin. Dinlenen çorbayı püre kıvamına gelinceye kadar blenderdan geçirin.
2- Kreması için tereyağını bir tencerede eritin. Unu ekleyip kokusu çıkıncaya kadar kavurun. Kremayı ilave edip sürekli karıştırarak kaynatın. Muskat cevizini de ekleyip ocaktan alın.
3- Kremalı karışımı cevizli karışıma ekleyin ve tekrar ocağa alın. Bir taşım daha kaynatıp ocağı kapatın. İnce kıydığınız taze kişniş ve iri çekilmiş ceviz içi ile süsleyerek servis yapın.

*KLezzet dergisinden alınmıştır.

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