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Kremalı ve tavuklu fırında kabak

Kremalı ve tavuklu fırında kabak tarifi

Malzemeler:
1 kg kemiksiz tavuk but
1 kg kabak
1 paket kremalı mantar çorbası
200 ml krema
Rendelenmiş kaşar peyniri

Hazırlanışı:
Dikdörtgen cam fırın kabını yağlayıp tavuk butlarını yerleştirin. Diğer yanda kabakların kabuklarını kazıyıp sonra dilimleyin. Kabakların üzerine kremalı mantar çorbasını ve kremayı ilave edin. İyice harmanlayın. Kabaklı karışımı tavukların üzerine yay. 200 derece fırında 30 dakika pişirin. Fırından çıkarmadan önce rendelenmiş kaşar peynirini üzerine serpip tekrar fırına verin. Peynir eriyince fırından çıkarıp sıcak servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

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