Kuru domatesli ıspanak salatası

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6 kişilik 15 dakika

Malzemeler

1 demet ıspanak (300 gram)

1 çay kaşığı tuz

10-14 adet konserve kuru domates

1 su bardağı çekirdeksiz kuru üzüm

Sos için;

1 kahve fincanı nar ekşisi 

1 kahve fincanı sızma zeytinyağı 

1 yemek kaşığı balsamik sirke



Hazırlanışı:

Ispanakların sadece yaprakları alınır ve bol suyla yıkanıp süzülür. İyice süzülmüş olan ıspanak yapraklarının üzerine tuz serpilip karıştırılır ve 10 dakika daha süzgeçte bekletilir. Diğer taraftan, kuru üzümler ılık suda 10 dakika kadar bekletildikten sonra yıkanıp süzülür. Ispanak yaprakları geniş bir salata tabağına ince bir tabaka halinde dizilir. Üzerine üzümler serpilir. Konserve kuru domatesler de ister dilimlenmiş olarak, ister bütün vaziyette salatanın üzerine yerleştirilir. Sosun hazırlanması için; nar ekşisi, zeytinyağı ve balsamik sirke bir kaseye aktarılıp çatal yardımıyla iyice çırpılır. Hazırlanan sos salatanın üzerine gezdirildikten sonra servise sunulur.