Kuru et ve beyaz peynirli tart

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

4-6 kişilik 1 saat

Malzemeler

• 1 büyük bal kabağı, kabuğu soyulmuş ve ince dilimlenmiş

• 1/4 su bardağı bal

• 1/4 su bardağı avokado yağı

• 1 çay kaşığı tarçın

• 1/2 çay kaşığı muskat

• 500 gr hazır milföy hamuru

• 1 yumurta, çırpılmış

• 1/2 su bardağı taze krema

• 1 su bardağı kuru et, dilimlenmiş

• 120 gr beyaz peynir, ufalanmış

• Fesleğen, süsleme için



Hazırlanışı

Fırını önceden 220 derecede ısıtın. Yağlı pişirme kağıdına bal kabaklarını yerleştirin. Üzerine bal ve yağ gezdirin. Tarçın ve muskat serpiştirin. Yumuşayana kadar 20-30 dakika pişirin. Milföy hamurunu açın ve uzunlamasına ikiye kesin. Her iki tarafa fırça yardımıyla yumurta sürün ve 20 dakika pişirin. Isıyı 180 dereceye düşürün ve 10 dakika daha pişirmeye devam edin. Fırından çıkarın ve soğumaya bırakın. Fırından çıkardığınız tabana krema sürün. Bal kabağını, kuru eti ve beyaz peyniri üzerine yerleştirin. Fesleğen ile süsleyerek servis edin.