Kurufasulyeli pilav

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Bu lezzete kim hayır diyebilir!

4 kişilik -

Malzemeler

3 su bardağı kuru fasulye

1 çay bardağı ayçiçek yağı

1 soğan

1 yemek kaşığı salça

Kırmızı pul biber

2 su bardağı baldo pirinç

45 gr tereyağı

3 su bardağı sıcak su

Tuz



Hazırlanışı:

Kuru fasulyeleri bir gün önceden suda bekletin. Suyunu değiştirip hafif diri kalacak şekilde haşlayın. Ayçiçek yağını tencerede ısıtıp kıyılmış soğanı kavurun. Salçayı ilave ederek kavurmaya devam edin. Haşlanmış fasulyeleri ve sıcak suyu ekleyin. Kısık ateşte suyu koyulaşıncaya kadar pişirin. Kırmızı pul biberle tatlandırın. Pirinci bol suyla yıkayarak süzün. Tereyağını tencerede ısıtın. Pirinçleri ekleyip birkaç dakika kavurun. Sıcak su ve tuzu ekleyip kısık ateşte pirinçler yumuşayana kadar pişirin. Pilavın üzerine kuru fasulyeyi ekleyip servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.