Kuruyemiş mantı tarifi

Malzemeler:

1 su bardağı un

1 yumurta

1/2 su bardağı su

1/2 çay kaşığı tuz

İçi için

100 gr beyaz peynir

1 yumurta

2 tutam kekik

8-10 adet kuş üzümü

20 çekimlik karabiber

4 çorba kaşığı zeytinyağı

4 diş sarımsak



Hazırlanışı:

Unu ve tuzu çukur bir kaba alın, yumurtayı kırıp yoğurmaya başlayın, bu sırada içine yavaş yavaş suyu ekleyin. Hamuru, klasik kulak memesi kıvamından biraz daha sert hale getirin. Gerekirse biraz daha un ekleyin. Üzerini nemli bir bezle örtüp 15 dakika dinlendirin. Başka bir kapta peynir ve yumurtayı ezin. Üzerine kekik ve zeytinyağını dökün. Ardından dövülmüş sarımsak, kuş üzümü ve karabiberi ekleyin. Hamuru ikiye bölerek, 1.5-2 cm’lik kareler halinde açın ve kesin. Her bir karenin içine hazırladığınız içten yarım çay kaşığı kadar koyun. Köşelerini birleştirerek kapatın. Fırın kağıdı üzerine mantıları yerleştirin. Daha çok kızarması için üzerine zeytinyağı ya da tereyağı sürebilirsiniz.