Kuşkonmaz salatası tarifi
Malzemeler:
10 adet kuşkonmaz
3 adet uzunlamasına doğranmış közlenmiş biber
Sos için:
1 çorba kaşığı beyaz üzüm sirkesi
2 adet portakal kabuğunun rendesi
1 çorba kaşığı ince kıyılmış taze tarhun
1 çorba kaşığı bal
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kaya tuzu
10 adet iç ceviz
2 çorba kaşığı zeytinyağı
Hazırlanışı:
Kuşkonmazları haşlayın. Üzerlerine közlenmiş tatlı kırmızıbiberleri koyun. Sos malzemelerini karıştırın ve kuşkonmazların üzerine döküp servis edin.
*Formsante dergisinden alınmıştır.