Kuşkonmazlı integral makarna tarifi

Malzemeler:

1 paket integral (tam buğday unlu) makarna

1 sarı biber

1 bağ kuşkonmaz

1 kırmızıbiber

2/3 çay bardağı dolmalık fıstık

2/3 çay bardağı rendelenmiş parmesan peyniri

20 g tereyağı

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı rendelenmiş limon kabuğu



Hazırlanışı:

Kuşkonmazları buharda pişirin. Makarnayı kaynayan tuzlu suda yumuşayıncaya kadar pişirip süzün. Biberlerin çekirdeklerini temizleyip şeritler halinde doğrayın ve zeytinyağında soteleyin. Dolmalık fıstıkları ekleyip rengi hafif koyulaşıncaya kadar karıştırın. Tereyağı, rendelenmiş limon kabuğu ve haşlanmış makarnayı ilave edin. Pişen kuşkonmazları makarnaya ekleyip harmanlayın ve servis tabağına aktarın. Üzerine rendelenmiş parmesan peyniri serpiştirip sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.