Kuskus pilavı

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Pratik ve lezzetli!

6 kişilik -

Malzemeler

1 su bardağı kuskus

1 soğan

1 çay kaşığı yenibahar

Ekmek

1 tatlı kaşığı toz şeker

1/4 demet dereotu

2 su bardağı su

Tuz

Karabiber





Hazırlanışı:

Yemeklik doğradığınız soğanları tencerede kavurun. Kuskusu ekleyip kavurmaya devam edin. Kuskus biraz renk aldıktan sonra baharatları ilave ederek karıştırmaya devam edin. Su ve şeker ekledikten sonra suyunu çekene kadar pişirin. Üzerine küp kesilmiş ve kızartılmış ekmek parçaları serpip servis yapın.



* Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.



