Kuskus pilavı
Pratik ve lezzetli!
6 kişilik
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Malzemeler
1 su bardağı kuskus
1 soğan
1 çay kaşığı yenibahar
Ekmek
1 tatlı kaşığı toz şeker
1/4 demet dereotu
2 su bardağı su
Tuz
Karabiber
Hazırlanışı:
Yemeklik doğradığınız soğanları tencerede kavurun. Kuskusu ekleyip kavurmaya devam edin. Kuskus biraz renk aldıktan sonra baharatları ilave ederek karıştırmaya devam edin. Su ve şeker ekledikten sonra suyunu çekene kadar pişirin. Üzerine küp kesilmiş ve kızartılmış ekmek parçaları serpip servis yapın.
* Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.