Kuzu etli barbunya tarifi

Malzemeler:

500 g barbunya

2 soğan

2 diş sarımsak

5 yemek kaşığı zeytinyağı

200 g kuşbaşı kuzu eti

2 domates

2 yeşil biber

1 kırmızı kapya biberi

Tuz

Karabiber

Üzeri için

İnce kıyılmış maydanoz



Hazırlanışı:

Barbunyaları yıkayıp ayıklayın ve hafif diri kalacak şekilde haşlayın. Suyunu süzüp bir kenara alın. Yemeklik doğradığınız soğan ve ezdiğiniz sarımsağı zeytinyağında pembeleşinceye kadar soteleyin. Kuşbaşı kuzu etlerini ilave edip etlerin rengi dönünceye kadar kavurun. Etler suyunu çekmeye başladığında küp doğradığınız sebzeleri ilave edin. Domatesler suyunu çekmeye başlayınca haşladığınız barbunyaları ilave edin. Yemeğin üzerini iki parmak geçecek kadar sıcak su ekleyin. Tuz ve baharatlarla tatlandırıp barbunyalar iyice yumuşayıncaya kadar pişirin. Üzerini ince kıydığınız maydanozla süsleyerek sıcak servis yapın.