Kuzu etli barbunya tarifi
Malzemeler:
500 g barbunya
2 soğan
2 diş sarımsak
5 yemek kaşığı zeytinyağı
200 g kuşbaşı kuzu eti
2 domates
2 yeşil biber
1 kırmızı kapya biberi
Tuz
Karabiber
Üzeri için
İnce kıyılmış maydanoz
Hazırlanışı:
Barbunyaları yıkayıp ayıklayın ve hafif diri kalacak şekilde haşlayın. Suyunu süzüp bir kenara alın. Yemeklik doğradığınız soğan ve ezdiğiniz sarımsağı zeytinyağında pembeleşinceye kadar soteleyin. Kuşbaşı kuzu etlerini ilave edip etlerin rengi dönünceye kadar kavurun. Etler suyunu çekmeye başladığında küp doğradığınız sebzeleri ilave edin. Domatesler suyunu çekmeye başlayınca haşladığınız barbunyaları ilave edin. Yemeğin üzerini iki parmak geçecek kadar sıcak su ekleyin. Tuz ve baharatlarla tatlandırıp barbunyalar iyice yumuşayıncaya kadar pişirin. Üzerini ince kıydığınız maydanozla süsleyerek sıcak servis yapın.