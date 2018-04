Kuzu etli ve baharatlı pilav

6 kişilik

Malzemeler

6 parça kuzu incik

6 yemek kaşığı zeytinyağı

3 soğan

1 havuç

300 gr baldo pirinç

Yarım çay bardağı domates suyu

1 tatlı kaşığı tane karabiber

1 yemek kaşığı kakule

1 tatlı kaşığı tane karanfil

4 yemek kaşığı kabuksuz badem

3 yemek kaşığı kabuksuz Antep fıstığı

1 tatlı kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı kimyon

3 yemek kaşığı kuru üzüm

3 yemek kaşığı çam fıstığı

Tuz



Hazırlanışı

Soğanların kabuğunu soyup piyazlık doğrayın. Havucu temizleyip jülyen doğrayın. 2 yemek kaşığı zeytinyağını tavada ısıtın. Soğanı ekleyip hafifçe yumuşayana kadar kavurun. Havucu ekleyip 3-4 dakika daha kavurmaya devam edin. Tavayı ocaktan alın. Kuzu etlerini büyük bir tencereye dizin. Birkaç dakika yüksek ateşte yağsız olarak kavurun. Havuçlu soğan ve domates suyunu ilave edin. Etlerin üzerini geçecek kadar su ekleyin. Tuzla tatlandırın. Tane karabiber, kakule ve karanfilleri bir tülbent içine sarıp tencereye ilave edin. Su kaynamaya başladığında ocağı kısıp kısık ateşte 2 saat süreyle pişirin. Et suyunu süzüp etleri tencereden alın. 2 yemek kaşığı zeytinyağını bir tavada ısıtın. çam fıstıkları, Antep fıstıkları ve bademleri ekleyip birkaç dakika kavurun. Tavayı ocaktan alın. Kalan zeytinyağını tencerede ısıtın. Pirinci ekleyip birkaç dakika kavurun. Etli harcı ekleyin. Kimyon, kuru üzüm, tuz ve pirincin üzerini geçecek kadar et suyunu ilave edin (tenceredeki et suyu az gelirse suyla tamamlayabilirsiniz). Su kaynamaya başladığında ocağı kısıp kısık ateşte pirinçler suyu çekene kadar pişirin. Tencerenin kapağını açmadan pilavı 10 dakika demlendirin. çam fıstıklı karışımı pilavın üzerine serpin. Servis yapın.



* Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.