Kuzu incik tarifi

Malzemeler:

4 kuzu incik

2 havuç

300 g pırasa

300 g kereviz

1 soğan

50 g taze zencefil

1 çubuk tarçın

2 yıldız anason

300 ml su

100 ml kırmızı şarap

30 g salça

50 g un

Tuz

Karabiber

Zeytinyağı



Hazırlanışı:

Kuzu inciği una bulayıp tüm yüzeylerini çok az zeytinyağı ile tavada kızartın. Salçayı su ile açın. Tüm malzemeleri fırın tepsisine aktarın, üzerini alüminyum folyo ile kapatın ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında alt-üst fan modunda yaklaşık 2 saat pişirin. Ardından fırını 140 dereceye düşürüp 1 saat daha kapalı bir şekilde pişirin. Nefis yemeğiniz artık servise hazır.



