Kuzu incik tarifi
Malzemeler:
4 kuzu incik
2 havuç
300 g pırasa
300 g kereviz
1 soğan
50 g taze zencefil
1 çubuk tarçın
2 yıldız anason
300 ml su
100 ml kırmızı şarap
30 g salça
50 g un
Tuz
Karabiber
Zeytinyağı
Hazırlanışı:
Kuzu inciği una bulayıp tüm yüzeylerini çok az zeytinyağı ile tavada kızartın. Salçayı su ile açın. Tüm malzemeleri fırın tepsisine aktarın, üzerini alüminyum folyo ile kapatın ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında alt-üst fan modunda yaklaşık 2 saat pişirin. Ardından fırını 140 dereceye düşürüp 1 saat daha kapalı bir şekilde pişirin. Nefis yemeğiniz artık servise hazır.