Levrek burger

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Sağlıklı bir burger!

6 kişilik -

Malzemeler

1 kg levrek

1 su bardağı ekmek kırıntısı

2 yumurta

2 yemek kaşığı mısır unu

2 diş sarımsak

5-6 dal taze soğan

1 çay kaşığı rendelenmiş zencefil

2 limon

1 yemek kaşığı mayonez

10 dal taze kişniş

Kırmızı soğan

Tuz

Karabiber

Un

Çırpılmış yumurta

1 avokado

Hamburger ekmeği



Hazırlanışı:

Temizlenmiş ve yıkanmış levreğin suyunu süzün. Büyük bir tencerede hafif diri kalacak şekilde haşlayın. Küçük parçalara ayrılmış levrek, ekmek kırıntısının yarısı, yumurtalar, limon suyu ve rendelenmiş limon kabuğunu bir kapta harmanlayın. Kıyılmış taze soğan, kişniş, ezilmiş sarımsak, tuz ve karabiberi ekleyerek iyice yoğurun. Harçtan iri bir parça alıp yuvarlak, yassı köfte hazırlayın. Tüm malzemeyi aynı şekilde hazırlayın. Köfteleri buzdolabında 2 saat dinlendirin. Geniş bir tavaya ayçiçek yağını alıp ısıtın. Köfteleri önce una, sonra çırpılmış yumurtaya son olarak da ekmek kırıntısına bulayarak orta ateşte kızartın. Burger ekmeğini ikiye keserek ısıtın. İçerisine Akdeniz yeşilliği, kalın bir dilim soğan ve köfteyi yerleştirin. Üzerine avokado sos dökerek diğer ekmek parçasını üzerine kapatın. Sıcak servis yapın.

Avokado Sos? için: Bir olgun avokadoyu ikiye kesip çekirdeğini çıkarın. Bir kaşık yardımıyla içini çıkarın ve üzerine 1 limonun suyunu sıkıp tuz, karabiber ve zeytinyağı ilave edip çatalla iyice ezerek sos haline getirin.



* Tarif Lezzet dergisinden alınmıştır.