Levrek marine

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Akşam yemeği için bir öneri..

4 kişilik Levrek marine

Malzemeler

1 kg levrek fileto

2 lime

2 limon

4 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı soya sosu

1 çay kaşığı toz şeker

4 dal taze soğan

1 tutam taze kişniş

1 Meksika biberi

1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

1 çay kaşığı tuz



Hazırlanışı:

Lime ve limonların birer tanesinin kabuğunu rendeleyin ve hepsinin sularını sıkın. Zeytinyağı, soya sosu, şeker, tuz ve karabiberi limon suyuna ekleyerek çırpın. çekirdeklerini çıkardığınız Meksika biberi, taze soğan ve kişnişi de kıyıp sosa ilave edin. Balığı iri parçalar şeklinde kesin. üzerine sosu ilave edip 1 gün boyunca bu şekilde bekletin. Servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

