Levrek sarma tarifi
Malzemeler:
2 levrek balığı
4 pazı yaprağı
3 dilim somon füme
2 dilim burger peyniri
1 közlenmiş kırmızıbiber
Yarım çay bardağı zeytinyağı
Tuz
4 adet ahşap çubuk
Kırmızı pul biber
Kreması için
100 gr krem peynir
100 ml krema
Yarım çay bardağı süt
Yarım limonun suyu
Hazırlanışı:
Levrekleri boylamasına ortadan ikiye kesip kılçıklarını çıkarın. Burger peynirleri, pazı yaprakları ve somon dilimlerini doğrayıp harmanlayın. Kırmızı pul biber ilave edin. Balıkların içlerini zeytinyağı ile yağlayıp tuz serpin. Balıkların içine hazırladığınız karışımdan paylaştırıp kuyruğundan başlayarak irice sarın. Ahşap çubuklarla tutturup, zeytinyağını ısıttığınız tavada üzeri kapalı olarak pişirin. Kreması için süt, krem peynir, limon suyu ve kremayı sos tenceresinde birkaç dakika pişirin. Balıkları ocaktan almadan iki dakika önce sosunu ilave edip ocağın altını kapatın. Servis tabağına alıp, kırmızı pul biber serperek servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.