Levrek sarma tarifi

Malzemeler:

2 levrek balığı

4 pazı yaprağı

3 dilim somon füme

2 dilim burger peyniri

1 közlenmiş kırmızıbiber

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Tuz

4 adet ahşap çubuk

Kırmızı pul biber

Kreması için

100 gr krem peynir

100 ml krema

Yarım çay bardağı süt

Yarım limonun suyu



Hazırlanışı:

Levrekleri boylamasına ortadan ikiye kesip kılçıklarını çıkarın. Burger peynirleri, pazı yaprakları ve somon dilimlerini doğrayıp harmanlayın. Kırmızı pul biber ilave edin. Balıkların içlerini zeytinyağı ile yağlayıp tuz serpin. Balıkların içine hazırladığınız karışımdan paylaştırıp kuyruğundan başlayarak irice sarın. Ahşap çubuklarla tutturup, zeytinyağını ısıttığınız tavada üzeri kapalı olarak pişirin. Kreması için süt, krem peynir, limon suyu ve kremayı sos tenceresinde birkaç dakika pişirin. Balıkları ocaktan almadan iki dakika önce sosunu ilave edip ocağın altını kapatın. Servis tabağına alıp, kırmızı pul biber serperek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

