Levrekli kuzukulağı salatası tarifi

Malzemeler:

2 levrek

350 gr kuzukulağı otu

1 kırmızı soğan

1 dal taze biberiye

1~2 defne yaprağı

Yarım su bardağı mısır

1 salçalık kırmızıbiber

1 dilim limon

1 çay bardağı haşlanmış bezelye

Sos için

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı dijon hardalı

2 yemek kaşığı limon suyu

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı:

Tencereye 1 dilim limon, defne yaprağı, biberiye ve yeteri kadar su aktarıp kaynamaya bırakın. Kaynayan suya levrekleri ekleyip haşlayın. Haşlanan levrekleri tencereden alıp soğumaya bırakın. Kılçıklarını temizleyin. Çukur bir kapta mısırı, bezelyeyi ve elinizle iri parçalara böldüğünüz levreği harmanlayın. Salata kasesine kuzukulağını, yarım ay şeklinde doğradığınız soğanı ve jülyen doğradığınız kırmızıbiberi ekleyip harmanlayın. Sos malzemesini iyice karıştırın. Sosun yarısını salataya kalan yarısını da levreklerin üzerine gezdirin. Levrekli salatayı kuzukulaklı salatanın üzerine alıp servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.