Elif Edes Tapan'dan Limon Soslu Tavuk Fileto tarifi...

Malzemeler

• 4 parça ince tavuk fileto

• 1-2 yemek kaşığı un

• 1 yemek kaşığı zeytinyağı

• 1 tatlı kaşığı tereyağı

• 1 limonun rendesi ve suyu

• 75 ml beyaz şarap

• 1/4 demet kıyılmış maydanoz

• 1 yemek kaşığı kapari

• Tuz, karabiber

• Semiz otu ve kiraz domates



Hazırlanışı

Tavuk filetoları unlayın. Tavaya zeytinyağı ve tereyağını koyun. Isınınca tavukların iki tarafını kızartıp kenara alın. Tavaya şarabı koyun, yarı yarıya uçunca limon kabuğu ve suyu ilave edin. 1-2 dakika sonra maydanozun yarısını ve kapariyi ekleyip tavukları koyun. Kapağı kapalı olarak 5-7 dakika pişirin. En son maydanozu serperek servis yapın. Semiz otu ve kiraz domates ile süsleyebilirsiniz.

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