Limon soslu ve karidesli spagetti tarifi
Malzemeler:
1 paket yassı spagetti makarna
Sosu için
4 diş sarımsak
1 yemek kaşığı tereyağı
Kırmızı pul biber
1 yemek kaşığı rendelenmiş limon kabuğu
450 g donmuş karides
Yarım çay bardağı limon suyu
1 su bardağı krema
Üzeri için
Rendelenmiş parmesan peyniri
Fesleğen
Limon dilimleri
Hazırlanışı:
Makarnayı tuzlu kaynar suda haşlayın. Suyunu süzüp kenara alın. Sosu için, ezdiğiniz sarımsağı tereyağında hafif soteleyin. Kırmızı pul biber, rendelenmiş limon kabuğu, karidesler, limon suyu ve kremayı ilave edip 7-8 dakika pişirin. Makarnayı sosun üzerine ilave edip karidesleri fazla ezmeden karıştırın. Rendelenmiş parmesan peyniri, ince kıyılmışfesleğen yaprakları ve limon dilimleri ile süsleyerek sıcak servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.