Limon soslu ve karidesli spagetti tarifi

Malzemeler:

1 paket yassı spagetti makarna

Sosu için

4 diş sarımsak

1 yemek kaşığı tereyağı

Kırmızı pul biber

1 yemek kaşığı rendelenmiş limon kabuğu

450 g donmuş karides

Yarım çay bardağı limon suyu

1 su bardağı krema

Üzeri için

Rendelenmiş parmesan peyniri

Fesleğen

Limon dilimleri



Hazırlanışı:

Makarnayı tuzlu kaynar suda haşlayın. Suyunu süzüp kenara alın. Sosu için, ezdiğiniz sarımsağı tereyağında hafif soteleyin. Kırmızı pul biber, rendelenmiş limon kabuğu, karidesler, limon suyu ve kremayı ilave edip 7-8 dakika pişirin. Makarnayı sosun üzerine ilave edip karidesleri fazla ezmeden karıştırın. Rendelenmiş parmesan peyniri, ince kıyılmışfesleğen yaprakları ve limon dilimleri ile süsleyerek sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.