Limonlu tavuklu salata tarifi

Malzemeler:

4 tavuk göğüs eti

10 marul yaprağı

1 salatalık

2 domates

1 kırmızı soğan

1 avokado

80 g siyah zeytin

Limon suyu

Sosu için

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 limon

2 yemek kaşığı su

2 yemek kaşığı sirke

2 yemek kaşığı maydanoz

2 çay kaşığı fesleğen

2 çay kaşığı sarımsak

1 çay kaşığı kekik

Tuz

Pul biber



Hazırlanışı:

Tüm sos malzemelerini bir kaba alıp karıştırın. Yarısını ayrı bir kaba koyup buzdolabında bekletin. Kalan sosa jülyen kesilmiş tavuk etlerini ekleyip 20 dakika marine edin. Tüm salata malzemelerini doğrayıp geniş bir kaba alın ve karıştırın. Zeytinyağını bir tavaya alıp, marine ettiğiniz tavuk etlerini soteleyerek pişirin. Üzerine buzdolabında beklettiğiniz sosu gezdirin ve servis yapın.



*Lezzet dergisinden alınmıştır.