Limonlu tavuklu salata tarifi
Malzemeler:
4 tavuk göğüs eti
10 marul yaprağı
1 salatalık
2 domates
1 kırmızı soğan
1 avokado
80 g siyah zeytin
Limon suyu
Sosu için
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 limon
2 yemek kaşığı su
2 yemek kaşığı sirke
2 yemek kaşığı maydanoz
2 çay kaşığı fesleğen
2 çay kaşığı sarımsak
1 çay kaşığı kekik
Tuz
Pul biber
Hazırlanışı:
Tüm sos malzemelerini bir kaba alıp karıştırın. Yarısını ayrı bir kaba koyup buzdolabında bekletin. Kalan sosa jülyen kesilmiş tavuk etlerini ekleyip 20 dakika marine edin. Tüm salata malzemelerini doğrayıp geniş bir kaba alın ve karıştırın. Zeytinyağını bir tavaya alıp, marine ettiğiniz tavuk etlerini soteleyerek pişirin. Üzerine buzdolabında beklettiğiniz sosu gezdirin ve servis yapın.
*Lezzet dergisinden alınmıştır.