Lolipop spagetti tarifi

Malzemeler:

1 paket spagetti makarna

1/2 bardak un

1 yumurta

200 gr rende parmesan

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 tatlı kaşığı kuru fesleğen

1 tatlı kaşığı sarımsak tozu

Tuz, karabiber

Kızartma yağı

Çöp şişler (tahta)



Hazırlanışı:

Spagettileri kırın ve paket talimatına göre haşlayın. Sudan alın, yıkayın. Mutfak havlusunun üzerinde 5-10 dakika kurumaya bırakın. Bir kasede un, süt, yumurta, parmesan peyniri, tuz, karabiber, sarımsak tozu, kuru nane ve fesleğeni çırpın, ardından da kuruyan spagettileri bu karışımın içine atın ve dikkatlice karıştırın. Bir sonraki aşamada minik porsiyonlar alıp spagettileri tavada kızgın yağda kızartabilirsiniz. Yaklaşık 3-5 dakika içinde spagettiler renk alıp toparlanacak. Bir mutfak havlusunun üzerine alın, yağını süzün. Çöp şişlerin ucuna spagettileri takabilirsiniz.