Lor peynirli biber tarifi
Malzemeler:
250 g lor peyniri
Kimyon
Kekik
Tuz
Karabiber
300 g dolmalık yeşil biber
Zeytinyağı
3 dal mercan köşk
Hazırlanışı:
Lor peynirini geniş bir kaseye alın. Kimyon, kekik, tuz ve karabiberi ekleyip yoğurun. Lor peynirli harcı yıkayıp temizlediğiniz biberlerin içine doldurun. Biberleri bir kavanoza iyice bastırarak yerleştirin. Üzerine zeytinyağı döküp birkaç dal mercan köşk atın. Kapağını sıkıca kapatıp 15 gün beklettikten sonra servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.