Lor peynirli biber tarifi

Malzemeler:

250 g lor peyniri

Kimyon

Kekik

Tuz

Karabiber

300 g dolmalık yeşil biber

Zeytinyağı

3 dal mercan köşk



Hazırlanışı:

Lor peynirini geniş bir kaseye alın. Kimyon, kekik, tuz ve karabiberi ekleyip yoğurun. Lor peynirli harcı yıkayıp temizlediğiniz biberlerin içine doldurun. Biberleri bir kavanoza iyice bastırarak yerleştirin. Üzerine zeytinyağı döküp birkaç dal mercan köşk atın. Kapağını sıkıca kapatıp 15 gün beklettikten sonra servis yapın.





* Lezzet dergisinden alınmıştır.