Lorlu kabak dolması tarifi

Malzemeler:

8 adet Girit kabağı

120 g lor peyniri

20 g rendelenmiş parmesan

1 adet havuç

1 adet kereviz

1 adet taze biber

2 kaşık zeytinyağı

5 yaprak fesleğen

1 demet Frenk soğanı

1 diş sarımsak

Tuz ve karabiber



Hazırlanışı:

Küçük küçük doğradığınız havuç, kereviz ve biberi buharda pişirin. Pişirilen sebzelere lor peyniri, parmesan, doğranmış Frenk soğanı, sarımsak, tuz ve karabiberi ekleyerek karıştırın. Önceden içi çıkarılmış kabakları, hazırlanan malzemeyle doldurarak 25 dakika, 160 derecede ısıtılmış fırında pişirin.





*Formsante dergisinden alınmıştır.