Makarna salatası tarifi
Malzemeler:
1 paket makarna (dirsek, kelebek)
3 su bardağı yoğurt
1 su bardağı mayonez
Tuz, karabiber, zeytinyağı
Balzamik sirke
Limon
Kuru küp domates
Kapari
Kornişon turşu
2 adet haşlanmış yumurta beyazı
Hazırlanışı:
Makarnayı paket talimatlarına göre haşlayın ve sonra soğumaya bırakın. Ayrı bir kasenin içinde diğer malzemeleri dikkatlice karıştırın. Malzemelere kendi zevkinize göre ekleme çıkarma yapabilirsiniz. Soğuttuğunuz makarnayı ekledikten sonra dolapta birkaç saat soğutun ve ardından servis edebilirsiniz. Günün her saati tüketebileceğiniz sağlıklı, ferah, enerjik bir tarif. Dilerseniz mayonezsiz de yapabilirsiniz.