Makarna salatası tarifi

Malzemeler:

1 paket makarna (dirsek, kelebek)

3 su bardağı yoğurt

1 su bardağı mayonez

Tuz, karabiber, zeytinyağı

Balzamik sirke

Limon

Kuru küp domates

Kapari

Kornişon turşu

2 adet haşlanmış yumurta beyazı



Hazırlanışı:

Makarnayı paket talimatlarına göre haşlayın ve sonra soğumaya bırakın. Ayrı bir kasenin içinde diğer malzemeleri dikkatlice karıştırın. Malzemelere kendi zevkinize göre ekleme çıkarma yapabilirsiniz. Soğuttuğunuz makarnayı ekledikten sonra dolapta birkaç saat soğutun ve ardından servis edebilirsiniz. Günün her saati tüketebileceğiniz sağlıklı, ferah, enerjik bir tarif. Dilerseniz mayonezsiz de yapabilirsiniz.