Makarnalı pay tarifi

Malzemeler:

1 paket rigatoni makarna

Üzeri için

1 soğan

2 diş sarımsak

4 yemek kaşığı zeytinyağı

300 g dana kıyma

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı acı biber salçası

1 havuç

1 kereviz sapı

Tuz

Karabiber

Kırmızı toz biber

2 su bardağı rendelenmiş ince kaşar peyniri



Hazırlanışı:

Rigatoni makarnayı haşlayıp suyunu süzün. Üzeri için yemeklik doğradığınız soğan ve ezdiğiniz sarımsağı zeytinyağında pembeleşinceye kadar soteleyin. Kıymayı ilave edin 4-5 dakika daha soteleyin. Kıymanın rengi dönmeye başlayınca salçalar, rendelediğiniz havuç ve ince kıydığınız kereviz sapını ilave edip karıştırın. Tuz ve baharatlarla tatlandırıp yaklaşık 15 dakika pişirin. Ilınan makarnayı bir su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri ile harmanlayıp yağlı kağıt serili kelepçeli bir tart kalıbına hiç boşluk kalmayacak şekilde dikey olarak dizin. Üzerine kıymalı harcı yayıp rendelenmiş kaşar peynirini serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kaşar peyniri eriyene kadar pişirin. Sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

