Mamzana salatası tarifi
Malzemeler:
2 adet közlenmiş patlıcan
2 adet közlenmiş kırmızıbiber
2 adet közlenmiş yeşilbiber
2 adet küçük doğranmış kabuksuz domates
6 adet iç ceviz
4 dal maydanoz
1 tatlı kaşığı dolusu nar ekşisi
1-2 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı sirke
1 çorba kaşığı sızma zeytinyağı
Tuz ve kırmızı biber
1 çorba kaşığı yoğurt (isteğe bağlı olarak)
Hazırlanışı:
Közlenmiş sebzeleri bir salata tabağına doğrayın. Diğer malzemeleri ilave edip, karıştırın. İsteğe bağlı olarak üzerine yoğurt ile servis edin.
*Formsante dergisinden alınmıştır.