Mamzana salatası tarifi

Malzemeler:

2 adet közlenmiş patlıcan

2 adet közlenmiş kırmızıbiber

2 adet közlenmiş yeşilbiber

2 adet küçük doğranmış kabuksuz domates

6 adet iç ceviz

4 dal maydanoz

1 tatlı kaşığı dolusu nar ekşisi

1-2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı sirke

1 çorba kaşığı sızma zeytinyağı

Tuz ve kırmızı biber

1 çorba kaşığı yoğurt (isteğe bağlı olarak)



Hazırlanışı:

Közlenmiş sebzeleri bir salata tabağına doğrayın. Diğer malzemeleri ilave edip, karıştırın. İsteğe bağlı olarak üzerine yoğurt ile servis edin.







*Formsante dergisinden alınmıştır.