Mantar dolması tarifi

Malzemeler:

4-5 kültür mantarı (Tercihen en büyük boylarından)

2 yemek kaşığı krem peynir

1 közlenmiş patlıcan

4 dilim pastırma

Taze çekilmiş karabiber

5 yumurtanın sarısı

Birkaç dal maydanoz (Kıyılmış)



Hazırlanışı:

Mantarları nemli bir bezle temizleyin ve sap kısmını keserek içini küçük bir kaşıkla hafifçe oyun. Mantarların içine sırasıyla; küçük parçalara ayrılmış pastırmaları, közlenmiş patlıcanla karıştırılmış krem peynirini yerleştirin. En son yumurta sarılarını dikkatlice yerleştirin. Mantarları ısıya dayanıklı bir tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10 dakika pişirin. Fırından alın, üzerlerine kıyılmış maydanoz serpip sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.