Mantar tart tarifi

Malzemeler:

1 paket milföy

1 su bardağı rendelenmiş peynir

1 yemek karışığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

300 gr mantar

1/2 orta boy soğan

4-5 diş dövülmüş sarımsak

1 yemek kaşığı taze biberiye

1 yemek kaşığı taze kekik yaprağı

2 yemek kaşığı balzamik sirke

1 çırpılmış yumurta

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kırmızı biber



Hazırlanışı:

Fırını 200 derecede önceden ısıtın. Dondurucudan milföyü çıkarın ve diğer malzemeler hazır olana kadar çözdürün. Bir tavaya tereyağı ve zeytinyağını ekleyin, orta ateşte ısıtın. Soğanları tuz ile birlikte yaklaşık 5 dakika yumuşayıncaya dek pişirin. Sarımsak ve mantarı da ekleyerek, suyunu çekene dek pişirin. Sirkeyi tavaya ekleyin ve hiç su kalmayana kadar karıştırmaya devam edin. Üzerine taze otlar ve baharatları ekleyin. Milföyleri kenarlarından hafifçe çekiştirin, geniş bir dikdörtgen haline getirin. Milföy hamurunun ortasına peynirleri koyun. Üzerine mantarları ekleyin. Kenarlarından kıvırarak milföyün üzerini örtün. Üzerine fırçayla yumurta sürün. Kızarana kadar yaklaşık 15 dakika fırında pişirin. Servisten önce soğumaya bırakın.