Mantar ve bezelye soslu cnocchi tarifi
Malzemeler:
Yarım paket gnocchi
2 yemek kaşığı zeytinyağı
250 gr mantar
Yarım kırmızıbiber
Yarım sarı biber
100 ml krema
1 çay bardağı dondurulmuş bezelye
2 dal taze kekik
Tuz
Taze çekilmiş karabiber
Frenk soğanı
Hazırlanışı:
Gnocchi’yi kaynayan tuzlu suda yumuşayıncaya kadar haşlayın ve süzün. Mantarı küçük, biberleri şerit halinde doğrayın ve zeytinyağında soteleyin. Bezelye, kekik yaprakları, tuz, karabiber ekleyip birkaç dakika sotelemeye devam edin. Kremayı ilave edin ve yüksek ateşte biraz çekinceye kadar pişirin. Süzülmüş gnocchi’yi ekleyip karıştırın. Üzerine ince kıyılmış frenk soğanı ve pul biber serpiştirip servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.