Mantar ve bezelye soslu cnocchi tarifi

Malzemeler:

Yarım paket gnocchi

2 yemek kaşığı zeytinyağı

250 gr mantar

Yarım kırmızıbiber

Yarım sarı biber

100 ml krema

1 çay bardağı dondurulmuş bezelye

2 dal taze kekik

Tuz

Taze çekilmiş karabiber

Frenk soğanı



Hazırlanışı:

Gnocchi’yi kaynayan tuzlu suda yumuşayıncaya kadar haşlayın ve süzün. Mantarı küçük, biberleri şerit halinde doğrayın ve zeytinyağında soteleyin. Bezelye, kekik yaprakları, tuz, karabiber ekleyip birkaç dakika sotelemeye devam edin. Kremayı ilave edin ve yüksek ateşte biraz çekinceye kadar pişirin. Süzülmüş gnocchi’yi ekleyip karıştırın. Üzerine ince kıyılmış frenk soğanı ve pul biber serpiştirip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.