Mantarlı ve sucuklu tart

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4 kişilik 40 dakika

Malzemeler

• 50 gr tereyağı

• 1 diş sarımsak, dövülmüş

• 250 gr mantar

• 1/2 kırmızı soğan, ince doğranmış

• 150 gr sucuk, ince dilimlenmiş

• 500 gr hazır milföy hamuru

• 2 çay kaşığı Frenk soğanı, doğranmış

• Tere



Hazırlanışı

Fırını önceden 220 derecede ısıtın. Tereyağını tavada kızdırın ve sarımsak, mantar ve soğanı tavaya ekleyin, soteleyin. Sucukları da ekleyin ve karışımı önceden yağlanmış bir kek kalıbına alın. Milföy hamurunu açın. Bir kısmını mantarlı karışımın üzerini örtecek şekilde kesin. 20-25 dakika kızarana kadar fırında pişirin. Kalıbı ters çevirin ve tartı kalıptan çıkarın. Tere ve frenk soğanı ekleyerek servis edin.