Maydanozlu, sarımsaklı enginar

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Nefis bir tarif!

- kişilik -

Hazırlaması 5 dakikanızı alacak nefis bir tarif! En dış yapraklardan başlayın, yaprakların dibindeki yumuşak kısmı yiye yiye ortadaki kalbe gelin.Tabii bu sırada ellerinizi kullanmak

zorundasınız. Ortadaki parça enginarın en lezzetli yeri, oraya kadar gelmek için kat kat açmanız gerekiyor enginarı…



Malzemeler:

5-6 adet bebek enginar

Bir tutam maydanoz

3-4 diş sarımsak

Tuz, karabiber

1 limonun suyu

1 bardak kaynar su

Zeytinyağı



Hazırlanışı:

Bebek enginarları ortadan ikiye bölün ya da bir bıçakla çiçeğin uç kısmından 1-2 santimetre kadar kesin. Eğer bebek enginar bulamıyorsanız, küçük enginarlardan seçip dolmalık olarak hazırlatın. Hazırlanan enginarları yayvan bir tencereye dizin. Üzerine ince ince doğradığınız sarımsakları ve yine ince ince kıydığınız maydanozları serpiştirin. Tuz ve karabiberi de isteğinize göre serpin. Limon suyunu ve zeytinyağını enginarların üzerinde gezdirin. Son olarak suyu da ekleyip, tencerenin ağzını kapatıp pişirmeye başlayın (suyun tencerede 1 santimetre yükseklikte olması yeterlidir). Su kaynamaya başlayınca ocağın altını kısın ve enginarların alt kısmı yumuşayıncaya kadar yaklaşık 20 dakika pişirin. Soğumaya bırakın, üzerine bir miktar zeytinyağı daha gezdirebilirsiniz. Daha ekşi olmalarını istiyorsanız limon da sıkabilirsiniz. Dış yapraklardan başlayarak afiyetle yiyin.