Meksika fasulyeli patlıcan tarifi
Malzemeler:
2 patlıcan
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 soğan
1 diş sarımsak
2 domates
100 ml su
1 yemek kaşığı salça
300 gr Meksika fasulyesi
3 yemek kaşığı ince kıyılmış maydanoz
30 gr tereyağı
2 yemek kaşığı un
300 ml süt
40 gr rendelenmiş kaşar peyniri
Hazırlanışı:
Fırını 180 dereceye ayarlayın. Patlıcanları boyuna ortadan ikiye kesin ve kaşıkla içini oyarak çıkartın. İçine fırçayla zeytinyağı sürüp 10 dakika fırında pişirin. Soğan ve sarımsağı küp şeklinde doğrayıp zeytinyağında 3 dakika soteleyin. Küp şeklinde doğranmış domatesleri, salçayı ve suyu ekleyip 3 dakika pişirin. Fasulye ve maydanozu ilave edip karıştırın. Ayrı bir tencerede tereyağını eritin. Un ilave edip rengi hafif değişinceye kadar kavurun. Sürekli karıştırarak yavaş yavaş sütü ilave edin ve koyulaşıp kaynamaya başlayıncaya kadar pişirin. Fasulyeli karışımı patlıcanların içine doldurun. Üzerlerine beşamel sos gezdirip rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirin ve 190 dereceye ayarlanmış fırında 15 dakika pişirip sıcak servis yapın.