Meksika fasulyeli patlıcan tarifi

Malzemeler:

2 patlıcan

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 soğan

1 diş sarımsak

2 domates

100 ml su

1 yemek kaşığı salça

300 gr Meksika fasulyesi

3 yemek kaşığı ince kıyılmış maydanoz

30 gr tereyağı

2 yemek kaşığı un

300 ml süt

40 gr rendelenmiş kaşar peyniri



Hazırlanışı:

Fırını 180 dereceye ayarlayın. Patlıcanları boyuna ortadan ikiye kesin ve kaşıkla içini oyarak çıkartın. İçine fırçayla zeytinyağı sürüp 10 dakika fırında pişirin. Soğan ve sarımsağı küp şeklinde doğrayıp zeytinyağında 3 dakika soteleyin. Küp şeklinde doğranmış domatesleri, salçayı ve suyu ekleyip 3 dakika pişirin. Fasulye ve maydanozu ilave edip karıştırın. Ayrı bir tencerede tereyağını eritin. Un ilave edip rengi hafif değişinceye kadar kavurun. Sürekli karıştırarak yavaş yavaş sütü ilave edin ve koyulaşıp kaynamaya başlayıncaya kadar pişirin. Fasulyeli karışımı patlıcanların içine doldurun. Üzerlerine beşamel sos gezdirip rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirin ve 190 dereceye ayarlanmış fırında 15 dakika pişirip sıcak servis yapın.