Mercimek Çorbası

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- kişilik -

Malzemeler

2 su bardağı kırmızı mercimek

1 soğan

1 patates

30 gr tereyağı

5 bardak su

Tuz, karabiber

Toz kırmızıbiber



Hazırlanışı:

Patatesin kabuğunu soyup zar şeklinde doğrayın. Soğanı temizleyip kıyın. Kırmızı mercimekleri ayıklayıp bol suyla yıkayın ve süzün. Mercimekleri geniş bir tencereye alıp 5 su bardağı su, soğan ve patatesi ekleyin. Orta ateşte mercimekler iyice ezilip dağılıncaya kadar pişirin. Ayrı bir tencerede tereyağını eritip unu kavurun. Tuz, karabiber ve kırmızı toz biber ekleyip tatlandırın. Ocaktan alın ve 2 su bardağı su ilave edip karıştırın. Mercimekli karışımı bu tencereye ekleyin. Blender yardımıyla pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar ezin. Çorbanın koyuluğuna göre dilerseniz su ilave edebilirsiniz. Tereyağını tavada eritin ve çorbanın üzerine gezdirerek dökün. Sıcak servis yapın.