menu

close

menu

close

menu

close

Mercimek köfte

Mercimek köfte tarifi

Malzemeler:
5 su bardağı kırmızı mercimek
1 su bardağı ince bulgur
1 su bardağı su
1/2 demet maydanoz
1/2 demet taze soğan
Tuz, kimyon, karabiber, kırmızı toz biber
2 baş soğan
2 diş sarımsak
1/2 su bardağı zeytinyağı
2 yemek kaşığı biber ve domates salçası
Sos için
1/2 su bardağı zeytinyağı
1/2 limonun suyu
3 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

Hazırlanışı:
Mercimeği 3 su bardağı su ile haşlayın. Haşlama suyundan aldığınız bir kepçe su ile bulguru kabartın. Kabaran bulguru mercimek ile buluşturup, yaklaşık 20 dakika yani bulgur şişene kadar dinlenmeye bırakın. Diğer tarafta maydanoz, soğan, taze soğan ve sarımsağı ince ince doğrayıp kısık ateşte zeytinyağında kavurun. Kavrulan karışıma salça ve diğer baharatları ekleyin. Kabaran bulgur ve mercimek karışımını hafifçe yoğurun. Sonrasında kavrulmuş salça ve soğan ile biraz daha zeytinyağı ekleyerek yoğurun. Elinizde şekil vererek marul üzerinde yanında sos ile servis edin.

* Formsante dergisinden alınmıştır.

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Zeytinyağlı Brüksel lahanası
Çam fıstıklı ıspanak kavurma
Havuçlu makarna
Kerevizli lahana bohçası
Sarımsaklı sebze sote
Susamlı brokoli salatası
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Zeytinyağlı Brüksel lahanası
Çam fıstıklı ıspanak kavurma
Havuçlu makarna
Kerevizli lahana bohçası
Sarımsaklı sebze sote
Susamlı brokoli salatası

En çok okunanlar

Son Eklenenler

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.