Akşam yemeği için çok lezzetli bir tarif...

Malzemeler

4 orta boy kuzu pirzola

2 yemek kaşığı kek unu

1 büyük soğan

2.5 su bardağı et ya da mantar suyu

250 gr. karışık sebze

2 su bardağı yeşil mercimek

2 yemek kaşığı domates püresi



Hazırlanışı:

Pirzolaları una bulayın. Zeytinyağının yarısını bir tencerede yüksek ateşte kızdırın. Pirzolaları kızarana kadar pişirin, ateşi kapatın ve pirzolaları ayrı bir kaba alıp bekletin. Soğanları ince ince dilimleyin ve pirzolalardan kalan yağda renkleri dönene kadar kavurun. Pirzolaları soğanların olduğu tavaya alın. Et ya da mantar suyunu ekleyip, kaynamaya bırakın. Karıştırdıktan sonra ocağı kısın ve beş dakika daha kaynatın. Sebzeleri dilimleyin, pirzolaların yanında 20 dakika pişirin. Mercimeği yıkayıp süzdükten sonra domates püresiyle birlikte sebzelerin yanına ekleyin. Beş dakika daha pişirin. Kuskus ya da bulgur pilavıyla servis edebilirsiniz.